РИАМО - 5 июн. Жилой дом общей площадью 9173 квадратных метров на территории ЖК «Лукино-Варино» построили в Щелковском районе Подмосковья, он получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 6), входящему в состав ЖК «Лукино-Варино» в поселке Свердловский Щелковского района», - говорится в сообщении.

Площадь двухсекционного 12-этажного жилого дома составляет 9173 квадратных метров. К заселению готовы 164 квартиры площадью 5664 квадратных метров, из них: 116 однокомнатных, 48 двухкомнатных.

«Дом получил ЗОС (заключение о соответствии – ред.) и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Строительное управление 22». Финансирование ведется за счет средств инвестора.