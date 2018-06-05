РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. Жителей подмосковного Домодедова 6 июня приглашают на ярмарку вакансий, городской центр занятости проконсультирует население по вопросам трудоустройства, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Домодедовский центр занятости 6 июня 2018 года проводит ярмарку вакансий. В программе ярмарки: собеседование с представителями работодателей по подбору вариантов подходящей работы, заполнение анкет, информирование и подбор подходящей работы по вакансиям из базы центра занятости, консультации специалистов ЦЗН по вопросам профессионального обучения, организации самозанятости, организации общественных работ», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Кутузовский проезд, дом 12, помещение центра занятости населения. Жителей горокруга будут принимать с 10:00 до 13:00. Телефон для справок: 8(496)794-38-00.