РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Более 200 бутылок с алкоголем изъяли из незаконного оборота в ходе рейда в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рейде принимали участие сотрудники администрации Балашихи совместно с полицией. Он начался 4 июня в 23:00. В трех магазинах была проведена контрольная закупка алкогольной продукции.

«По поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы провели рейд, направленный на пресечение незаконной продажи спиртных напитков. В одном из магазинов, в доме №32 на улице Твардовского, покупателю продали алкоголь после 23:00, что по закону не допускается. Кроме того, при проверке документов у магазина не оказалось лицензии на продажу спиртных напитков. У нарушителя изъяли более 200 бутылок незаконно продаваемого спиртного», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что также в магазине была обнаружена продукция с истекшим сроком годности и незаконно установленная реклама. Также в магазине участники рейда обнаружили алкогольные энергетические напитки, продажа которых в России запрещена с 1 января 2018 года. По словам Кочетковой, владелец магазина будет оштрафован, а вся алкогольная продукция изъята.

«Администрация Балашихи регулярно проводит рейды по борьбе с незаконной продажей алкоголя. Для контрольной закупки обычно выбирают небольшие магазины, которые расположены во дворах или возле проезжей части. С начала 2018 года выявлено порядка 30 таких объектов. Из них вывезена вся алкогольная продукция, а владельцы этих магазинов привлечены к ответственности», – сказала Кочеткова.

Согласно закону, продажа алкоголя в России разрешена с 8:00 до 23:00. Если нарушитель является должностным лицом, то штраф составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. Для юридических лиц штраф составляет 20% от годовой выручки, но не менее 3 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридического лица может быть приостановлена на срок от 60 до 90 суток.