РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. В подмосковном Королеве на проспекте Космонавтов автомобиль сбил девушку, медики уже оказывают помощь пострадавшей, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло во вторник в 12:30.

«Двадцатилетняя девушка по предварительным данным перебегала дорогу не по пешеходному переходу. По словам очевидцев, она торопилась на автобус и пересекала дорогу наискосок. Водитель сбил ее, пострадавшая доставлена в городскую больницу. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия, водитель будет направлен на медицинское освидетельствование», – сказал Адамов.

В городской больнице сообщили, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней тяжести.