РИАМО - 5 июн. Сотрудники московского уголовного розыска задержали 50-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении 300 граммов марихуаны, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе проведения личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством марихуаной, общий вес которой составил около 300 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.