РИАМО - 5 июн. Власти Москвы приняли решение о предоставлении межбюджетного трансферта бюджету Московской области из бюджета города в размере 3,3 миллиарда рублей для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня на заседании правительства мэром Сергеем Собяниным утверждено решение о выделении 3,3 миллиарда рублей на развитие улично-дорожной сети, прилегающей к садовым некоммерческим товариществам. Всего у нас на территории Московской области существует более 11 тысяч садовых товариществ, в которых зарегистрировано более 1 миллиона земельных участков. Из них порядка 600 тысяч принадлежат непосредственно жителям города», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что жители столицы часто жаловались на трудную транспортную доступность дачных поселков.

«Составляется трехлетняя программа: в этом году - 1 миллиард, в следующем 1 миллиард, в 2020 году - 1,3 миллиарда. За эти деньги, в первую очередь, будут сделаны дороги, подводящие к железным дорогам. То есть мы улучшим транспортную и пешую доступность к железнодорожным станциям. Мы улучшим, построим или реконструируем дороги, которые позволят улучшить работу общественного транспорта, на сегодняшний день многие из них не соответствуют нормативам», - отметил заммэра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин встретились с дачниками в Сергиевом Посаде. Тогда главы регионов договорились о совместной работе по наведению порядка в СНТ на территории Московской области.

Пятилетнее соглашение о сотрудничестве Подмосковья и Москвы коснется порядка 4 миллионов дачников и 12 тысяч дачных товариществ, на развитие дачных хозяйств будут направлять около 5 миллиардов рублей в год.