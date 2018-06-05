РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. В подмосковном Королеве 17 июня состоится фестиваль музыкальных групп, победитель которого станет участником праздничного концерта в День молодежи, сообщается на странице отдела по работе с молодежью городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «CoverFest» начнется в 14:00, в актовом зале Королевского колледжа космического машиностроения и технологии, расположенного по адресу: улица Пионерская, дом №8.

«Группы, желающие принять участие в фестивале, должны отправить заявку на электронную почту: korolevmol@mail.ru до 15 июня. На фестивале каждая группа представит жюри три песни – одну авторскую, и две кавер-версии. Лучшие исполнители зажгут на главной сцене наукограда в День Молодежи», – говорится в сообщении.

Участниками фестиваля могут быть группы в составе не менее трех, и не более семи человек, в возрасте от 14 до 35 лет. По всем вопросам музыканты могут обратиться к организаторам фестиваля по телефону: 8(985)813-04-13.