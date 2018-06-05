РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Более 800 бутылок нелегального алкоголя изъяла полиция из магазинов Люберец в ходе проведенных ночных рейдов в мае, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Совместно с правоохранительными органами в мае проведено 17 ночных рейдов по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. В четырех случаях выявлены нарушения, изъято 848 бутылок нелегального алкоголя», – сказал Ружицкий .

В итоге полицейские составили четыре административных протокола на сумму 160 тысяч рублей.

Он добавил, что совместно с народной дружиной ведется работа по пресечению стихийных торговых точек. Полиция составила 47 административных протоколов на сумму 94 тысячи рублей.

Кроме того, по поручению губернатора Подмосковья на 10 розничных рынках власти Люберец выделили 156 льготных мест для реализации товаров, выращенных на приусадебных участках.