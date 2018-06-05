РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Во вторник в Подольске ураганный ветер массово повалил деревья в Подольске, повредил машины, крыши и антенны, сообщили «РИАМО в Подольске» свидетели.

Ранее свидетели сообщили, что во вторник утром от ураганного ветра в микрорайоне Климовск на дорогу около бывшего Сергеевского переезда упало дерево, которое затруднило движение в сторону области. От этого же ветра в Подольске в районе военкомата упало дерево и полностью перекрыло дорогу в сторону Москвы. Еще одно дерево упало на дорогу на улице Свердлова и также мешало проезду автомобилей.

«Дерево упало на электрический провод напротив дома на улице Юбилейной 18А, существовала угроза падения на машины, которые находятся под ним. Я звонил в элетросети и мне сказали, что они приедут, когда оборвется», – сказал свидетель.

По словам другого очевидца, в микрорайоне Климовск на улице Рощинская, 17, у первого подъезда упало два огромных дерева, их ветер вырвал с корнем. Деревья упали и возле Климовской центральной городской больницы на Больничном проезде, 1. Упавшее дерево закрыло проезд во двор дома №8 на Южном переулке.

Центр «Фобос» предупреждал, что во вторник в Московском регионе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.