РИАМО – 5 июн. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов считает, что в ответ на арест голландских активов корпорации «Газпром» Россия должна принимать жесткие меры, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Суд арестовал голландские активы российской энергетической корпорации «Газпром» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Действия судебных исполнителей направлены также на заморозку активов российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Соответствующие ходатайства «Нафтогаз» подал на прошлой неделе.

«Мы должны отстаивать свои интересы, потому что западные партнеры Украины заинтересованы в срыве реализации проекта «Северный поток — 2». А вообще, если голландцы арестовывают наши активы, значит, мы должны ответить зеркально и арестовать голландские активы в России. Мы должны изъять их собственность на нашей территории, благо ее много», — сказал Милонов.

Он добавил, что это очень опасный прецедент, потому что активы российской транснациональной корпорации теперь могут быть арестованы и в других странах, а не только в Голландии. По мнению парламентария, если информация об аресте голландских активов «Газпрома» подтвердится, то Россия должна будет предпринимать жесткие ответные меры.