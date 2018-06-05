РИАМО - 5 июн. Третий ежегодный фестиваль «Традиция» пройдет 7 июля на территории парка и усадьбы «Захарово» в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Традиция» – семейный фестиваль под открытым небом для любителей искусства и интеллектуального отдыха. Этот многожанровый праздник, призванный внести вклад в возрождение традиционных и семейных ценностей России, стал популярным не только для Пушкинских мест Подмосковья, но и у туристов из других регионов России», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, фестиваль «Традиция» проводится при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и администрации Одинцовского района. Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и продюсеру Эдуарду Боякову, программа разработана в сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина.

На десяти площадках будет звучать музыка – фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, авторские лекции и острые дискуссии на актуальные темы. В уголках парка и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, ярмарки и фудкорты. Только на «Традиции» можно будет пообщаться со звездами, вместе прогуляться по аллеям и отведать блюд вкусной домашней кухни.

Свыше 60 событий разных жанров и направлений представят лучшее, по мнению организаторов, что создано сегодня в российском искусстве. Среди участников фестиваля – Инна Желанная и Сергей Старостин, Филипп Нодель и ансамбль исторических инструментов LesMoscovites, этно-фьюжн трио Varevo и цыганский дуэт RadaNik, хор «Казачий Кругъ» и рэпер Типси-Тип, легендарные АВИА и известная питерская группа «Аффинаж».

В театральной афише «Традиции» – музыкально-поэтические чтения пушкинских поэм «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин» с участием заслуженной артистки РФ Анны Большовой и актрисы Электротеатра «Станиславский» Елены Морозовой, а также премьера поэтического спектакля «Царский венец», посвященного 100-летию расстрела семьи последнего русского императора. В основе действа – цикл стихов и прозы протоиерея Артемия Владимирова, уникальные кадры кинохроники, мемуары и дневники членов царской семьи. Завершит фестивальный день ночной перформанс и фейерверк на пушкинском пруду.