РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. Жителей и гостей подмосковного Домодедова 6 июня приглашают на торжественное мероприятия, посвященное Дню социального работника, перед зрителями выступят творческие коллективы городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Концерт состоится 6 июня в 15:00 в молодежном центре «Победа».

«В этом (2018 году – ред.) году гостями праздника станут сотрудники системы социальной защиты населения. В том числе – работники, внесшие большой вклад в развитие системы социальной защиты населения городского округа Домодедово, депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов и представители ветеранских и общественных организаций округа», – говорится в сообщении.

Кроме того, для зрителей подготовлена праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города.