РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 5 июн. Порядка 40 дорожных знаков восстановили и заменили в подмосковных Котельниках за неделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За неделю в городском округе Котельники вдоль улично-дорожной сети заменено и восстановлено еще порядка 40 знаков. Работы выполнены на 2-м и 3-м Покровском проездах, из них в соответствии с требованиями ГОСТ 30 единиц - это пешеходный переход на желтом фоне из светоотражающей пленки для лучшей видимости в вечернее и ночное время», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что порядка 10 установленных знаков – это искусственная дорожная неровность. Булгаков подчеркнул, что согласно муниципальному контракту в 2018 году в Котельниках заменят и восстановят 220 дорожных знаков. На данный момент оборудовано и приведено к нормативам 60 единиц. Работы выполняются в соответствии с проектом организации дорожного движения на территории городского округа.

Сейчас в Котельниках продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети, ранее на пешеходных переходах нанесли разметку.