РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 5 июн. Врачи узких специальностей (ЛОР, офтальмолог, хирург, невролог и другие), работающие в новой детской поликлинике на улице Гудкова в Жуковском, в ближайшие 2-3 недели будут проводить приемы в поликлинике №1 на улице Дзержинского в Жуковском, сообщается в группе «Городская клиническая больница Жуковского» в соцсети «ВКонтакте».

Главный врач Жуковской ГКБ Вахтанг Ломтатидзе объявил о вынужденных мерах приема пациентов на базе другого медучреждения в ходе оперативного совещания в городской администрации.

«Это связано с тем, что предварительная запись ведется заранее, а лицензию поликлиника получила только в конце мая», – сказал Ломтатидзе.