РИАМО - 5 июн. Двое злоумышленников на Снайперской улице в столице похитили у курьера спортивный товар более чем на 106 тысяч рублей, избив потерпевшего телескопической дубинкой, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

По его словам, 4 июня курьер интернет-магазина сообщил о разбое по адресу: улица Снайперская, дом 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 4 июня 2018 года в 12:45 в подъезде №8 дома по указанному адресу двое неизвестных телескопической дубинкой нанесли телесные повреждения пострадавшему, угрожая ему предметом, похожим на нож, и пневматическим пистолетом, открыто похитили у него ранее заказанный товар (спортивная одежда), скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб, причиненный интернет-магазину, составил около 106,5 тысяч рублей.

Собеседник агентства уточнил, что 4 июня на улице Юности, 5, задержали двух молодых людей 1998 и 2000 годов рождения, которые были изобличены в совершении указанного преступления. По данному факту возбудили уголовное дело.