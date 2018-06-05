РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Команда из подмосковного Подольска заняла первое место на летнем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области, говорится в сообщении пресс-службы горокруга Подольск.

«Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области проходил 29 мая на стадионе «Труд» в Подольске. <…> По сумме выполнения восьми нормативов команде Подольска удалось набрать 3 532 балла, она заняла первое место. Второе место у команды из Егорьевска – 3 089 баллов, третье – у представителей Фрязино, которые набрали 2 809 баллов», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество баллов в личном зачете набрали также представители Подольска: Мария Рябова и Варвара Беребнева. Спортивное мероприятие собрало более 700 человек, в том числе восемь жителей горокруга под руководством начальника центра тестирования ГТО МУ СШОР «Лидер» Олега Четверикова. В этом году команда Подольска также стала первой на зимнем фестивале ГТО.