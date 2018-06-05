РИАМО - 5 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за неделю проверили территории девяти пляжей в рамках сезонной операции «Пляж», в четырех из них выявлены нарушения, которые удалось устранить,сообщила во вторник руководитель ведомства Татьяна Витушева.

«На озере Бельском в городском округе Бронницы по итогам рейдов Госадмтехнадзора окошена трава, в городском поселении Талдом на пляже городского озера предписано разместить на контейнерной площадке график вывоза мусора. Также устранены замечания на месте отдыха у воды на реке Березня в селе Узуново в Серебряных Прудах, на территории Веретьевского пляжа в Солнечногорске», – сказала Витушева.

По ее словам, сейчас на региональном учете состоит 110 пляжей и 184 места отдыха у воды в 34 муниципалитетах области. Нынешним летом откроются всего 202 пляжа и места отдыха у воды, каждый из них инспекторы Госадмтехнадзора проверяют на соблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства.

«На сегодняшний день проверены пляжи во всех муниципальных образованиях региона, работа в этом направлении ведется в течение всего периода купания», – сообщила глава ведомства.