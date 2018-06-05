РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 5 июн. Свыше 100 специалистов ведущих конструкторских бюро, промышленных предприятий представили свои проекты в рамках научно-технической конференции в Центральном аэродинамическом институте имени Николая Жуковского (ЦАГИ), сообщается на сайте института.

Научно-техническая конференция на тему: «Прочность конструкций летательных аппаратов» прошла в ЦАГИ с 31 мая по 1 июня. Мероприятие началось с пленарного заседания, на котором выступил заместитель гендиректора ФГУП «ЦАГИ» Михаил Зиченков с докладом на тему: «Комплексные исследования прочности летательных аппаратов в работах ЦАГИ».

«Ученые представили в общей сложности около 70 пленарных и секционных и более 50 стендовых докладов по актуальным вопросам совершенствования норм прочности в гражданском и военном авиастроении, проведения испытаний, прочности конструкций из композиционных материалов, скоростных и беспилотных летательных аппаратов. Выступления специалистов ЦАГИ затрагивали прочность беспилотных летательных аппаратов, особенности композиционных материалов, оптимизацию силовых конструкций самолетов, проблемы ресурсных испытаний, аэроупругость, методы мониторинга состояния конструкции, моделирование бафтинга и флаттера и многое другое. За докладами следовало обсуждение острых проблем и перспектив дальнейших исследований», – говорится в сообщении.

По словам Зиченкова, конференция была приурочена к 100-летию учреждения.

«Мы стремимся дать ученым возможность согласовать науку с практикой, поставить актуальные задачи, совместно выработать способы решения проблем и найти новые пути взаимодействия. Рад отметить высокий научный уровень и компетентность представленных работ», – подчеркнул Зиченков.

Научно-техническая конференция «Прочность конструкций летательных аппаратов» была инициирована ЦАГИ для обсуждения актуальных вопросов в области прикладной прочности ведущими специалистами отрасли. До 1990-х годов мероприятие проводилось регулярно, далее последовала пауза, продлившаяся до 2012 года.