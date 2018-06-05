РИАМО - 5 июн. Спортивный клуб общей площадь 2,5 тысяч квадратных метров планируется построить в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Спортивный центр, расположенный в проезде Шокальского, владение 9-9А будет включать множество залов, зону отдыха и магазины спортивных товаров и здорового питания. Между собой этажи будут соединены лестницами и лифтами, которые позволят маломобильным группам посетителей получить доступ ко всем услугам.

«Четырехэтажное здание будет выполнено в индивидуальном стиле, который позволит ему выделиться из окружающей застройки. Пластика фасадов достигается за счет контрастного цвета и разницы плоскостей металла и керамогранита», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Подземный этаж отдадут для технических и инженерных помещений. Территория вокруг нового здания будет озеленена и благоустроена.