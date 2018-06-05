РИАМО - 5 июн. Прошедшей весной в столице солнце светило более 700 часов, что превысило норму практически на треть, это произошло благодаря северным антициклонам, сообщается на сайте «Метеоновости».

Весна 2018 года в Москве отличилась большим количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, во все месяцы число часов солнечного сияния в городе значительно превышало норму.

«В итоге за весенний сезон число солнечных часов достигло 744, что больше нормы на 30%. Это второй результат в этом столетии. Первенство остается за весной 2002 года с количеством 780 солнечных часов», — говорится в сообщении.

Столь солнечную погоду в Московском регионе определяли северные антициклоны, которые с завидной периодичностью посещали центр Европейской России. Весной 2002 года экстремально солнечная, хотя и прохладная погода была в мае месяце за счет арктических антициклонов.