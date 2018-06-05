РИАМО - 5 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за пять лет работы выявили нарушения порядка и благоустройства и выдали предписания по приведению в порядок более чем 87 тысяч дворов и улиц городов и поселков Подмосковья, сообщила во вторник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, за пять лет инспекторы Госадмтехнадзора провели около 40 тысяч рейдов, в ходе которых проверили более 200 тысяч внутридворовых территорий а также улиц, площадей, переулков и проездов.

«В результате проведенной работы, по указаниям инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора с 2013 года приведено в порядок 87 тысяч уличных и дворовых территорий в населенных пунктах Московской области», - сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

При этом Витушева отметила, что с середины 2014 года в Подмосковье работает программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по ежегодному комплексному благоустройству дворов, а также по формированию облика населенных пунктов.

«Динамика положительная. Если в 2013 году по предписаниям службы было приведены в надлежащие состояния более 3 тысяч улиц и около 7 тысяч дворов, то по итогам 2017 года проведена работа по устранению нарушений и недостатков на 8 тысячах улицах и в 15 тысячах дворов Подмосковья. Таким образом эффективность и объем работ выросли более чем в два раза», - подчеркнула руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.