РИАМО - 5 июн. Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало список нюансов, на которые стоит обратить внимание при покупке клубники, в частности, чтобы определить сладость ягод, необходимо взглянуть на черенок, сообщается на сайте ведомства.

«Покупать ягоды нужно в установленных для торговли местах: в магазинах или на рынке, там, где осуществляется контроль за реализуемой продукцией, где известен продавец, где можно ознакомиться с документацией, сопровождающей продукцию. Кроме этого на рынках есть лаборатория, сотрудники которой проверят качество продукции и документацию на нее», - говорится в сообщении.

Эксперты также обращают внимание, что качественные и спелые ягоды можно определить по следующим внешним признакам: ягоды сухие, не имеют признаков порчи, без вмятин и повреждений с упругой поверхностью, блестящие и гладкие, цвет насыщенный и однородный - ярко-красный. Обрамляющие ягоду листики зеленого цвета без признаков увядания. Вкусная клубника имеет приятный ярко выраженный запах.

Чтобы определить сладость ягод, необходимо обратить внимание на черенок ягоды: расстояние между зелеными листиками и ягодой означает, что клубника будет сладкой; плотно прилегающие к ягоде листики означают, что ягода, скорее всего, будет кислить. Ни в коем случае нельзя пробовать на вкус немытые ягоды или по предложению продавца ягоды, «промытые» продавцом водой из бутылки, так как источник такой воды неизвестен.

В материале отмечается, что специалисты не советуют покупать ягоды с влажной поверхностью и пятнами на ней. Такие ягоды имеют свойство быстро портиться и, возможно, что процесс порчи уже начался. Стоит обращать внимание на листики, обрамляющие ягоду. Если они пожелтевшие/сухие или отсутствуют, значит эти ягоды давно собраны или собраны неправильно.

Ягоды с неоднородной окраской и имеющие зеленоватые пятна, белый кончик, без аромата - неполной зрелости. Не стоит покупать ягоды в пластиковом пакете, так как домой скорее всего вы принесете ягоды мятыми и не пригодными для употребления. Лучше покупать ягоды в корзиночке или лукошке, проверив, сухое ли донышко.

Необходимо помнить, что клубника – ягода с коротким сроком хранения. Поэтому покупайте ее в таком количестве, сколько вы сможете съесть в течение одного-двух дней. Хранить клубнику можно путем заморозки в герметичном пакете или специальной емкости для заморозки продуктов.

Специалисты напомнили, о том как нужно правильно вымыть клубнику. Плоды спелой клубники бывают загрязнены землей. Немытые или нетщательно вымытые ягоды могут привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями.

Мойте ягоды непосредственно перед употреблением. Если в день покупки вы не планируете их употребить, поставьте в холодильник без предварительного мытья (срок хранения мытой клубники сокращается). Зеленые листья и стебель перед мытьем ягод не удаляйте. Не замачивайте клубнику в воде, а высыпьте ее в большой чистый дуршлаг. Ягоды промывайте под струей чистой проточной воды. Подождите 1 минуту, пока стечет вода. Чтобы убрать лишнюю влагу, аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем.

Допустимо вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора (в воду добавьте небольшое количество виноградного или яблочного уксуса - столовая ложка на литр) или специального средства для мытья фруктов и овощей. В емкости с приготовленным раствором ягоды поместите на 3-5 минут, потом тщательно сполосните под струей проточной воды. Этот способ обработки ягод предотвратит порчу и увеличит срок их хранения в холодильнике. Замачивание ягод на длительное время не рекомендуется, так как они потеряют вкус, аромат и будут быстрее портиться.