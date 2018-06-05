РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 5 июн. В подмосковном Жуковском до 12 июня будет проводиться ремонт дороги на улице Комсомольской, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«С 5 по 12 июня 2018 года будут производиться работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «город Жуковский, улица Комсомольская». Администрация городского округа приносит свои извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Также водителей просят заранее планировать маршрут движения на период проведения ремонтных работ.