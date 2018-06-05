РИАМО - 5 июн. Новые участки дорог, включая подъездную дорогу к перинатальному центру и к инновационной школе, построят в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта строительства: «УДС для транспортного обслуживания территории квартала 75 района Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской больницы №67 и к инновационной школе №2075, этап 1 «Дороги» по адресу: район Хорошево-Мневники, СЗАО города Москвы», - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа планируют построить улицы в жилой застройке от улицы Саляма Адиля до Карамышевской набережной. Ширина проезжей части составит от 9-11 метров с учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

На участке проектируемой улицы вблизи строения по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 43, корпус 4 предполагается устройство кругового транспортного пересечения со съездами на прилегающую территорию. Разрешенная скорость составит 40 километров в час.

Пешеходное движение будет осуществляется по тротуарам, а переход через проезжую часть - по наземным нерегулируемым пешеходным переходам. Кроме того, предусматривается установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

«В целях разгрузки трасс за счет возведения новых сетей связи повышается не только качество транспортного обслуживания между районами, но и значительно сокращается время, проведенное в пути. Так, в районе Хорошево-Мневники запланировано строительство участка улично-дорожной сети для транспортного обслуживания квартала 75 (района Хорошево-Мневники – ред.)», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В основной период работ укрепят стены и перекрытия имеющегося в этом районе подземного перехода. Кроме того, планируют переделать канализацию, построить еще одну автомобильную дорогу с параллельной прокладкой сетей дождевой канализации.

Также в рамках проекта построят подпорные стены, шумозащитные экраны. Также предусмотрен снос и демонтаж некапитальных сооружений и последующее восстановление благоустройства территории.