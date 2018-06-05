РИАМО - 5 июн. В столице зафиксировали обратный суточный ход температуры, утром в городе было плюс 15 градусов, а позже температура понизилась, воздух еще может прогреться благодаря прояснениям, сообщается на сайте «Метеовести».

«Вторжение холода на западе Центрального района оказалось настолько мощным, что в первой половине дня привело к заметному снижению температуры в столице. В 7 часов утра на метеостанции ВДНХ термометр показывал плюс 15 градусов, а спустя 4 часа – всего плюс 10,2 градуса. Такое изменение температуры в течение дня метеорологи называют «обратным суточным ходом», — говорится в сообщении.

Однако благодаря солнцу, которое будет временами выглядывать из-за облаков, температура в Москве во вторник еще может повыситься до плюс 15 градусов.

Предстоящей ночью в городе ожидается плюс 6-8 градусов, в дневные часы всего плюс 12-14. Вновь не обойдется без кратковременных дождей и порывистого северо-западного ветра.