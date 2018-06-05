РИАМО - 5 июн. В минувшие выходные в Наро-Фоминском городском округе прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой было организовано 44 торговых места, общее количество проданных овощей и фруктов составило свыше 2 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Благоприятные погодные условия и «Ценопадная цена» способствовали покупательской активности. Большой популярностью у жителей Наро-Фоминска пользовались овощи и фрукты – реализовано более 2 тонн, также высокий спрос был на рыбные изделия, молочную продукцию и хлебобулочные изделия», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Черешня, клубника, абрикосы, помидоры, некоторые вида сыра и колбасы, сельдь, рыбные деликатесы и хлебобулочные изделия на «Ценопаде» в Наро-Фоминске реализовывались по социальной цене, подчеркнул он.

«Так, например, 1 килограмм черешни и клубники можно было приобрести по цене от 150 рублей, кабачки – от 70 рублей за килограмм, а помидоры – от 100 рублей», – добавил министр.