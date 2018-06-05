РИАМО - 5 июн. Филиал «Почты России» по Московской области провел конкурс «Вело-почтальон 2018», в рамках которого пять лучших почтальонов Подмосковья выиграли главный приз – почтовые велосипеды, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

В конкурсе приняли участие почтальоны, пеший маршрут которых составляет не менее 10 километров, и которые не первый год занимают данную должность. За время конкурса им пришлось побороться в трех этапах, а именно: тестирование, домашнее задание и практическое задание.

«По итогам конкурса пять лучших мастеров своего дела Подмосковного региона получили немецкие почтовые велосипеды, специально предназначенные для доставки почтовой корреспонденции на дальние маршруты. Все модели оснащены усиленными шинами, специальными креплениями для почтовых ящиков и сумок, некоторые из них оснащены дополнительными колесами», – говорится в сообщении.

Победителями стали почтальоны из городов Пушкино, Подольск, Люберцы, Кашира и Коломна.

Подобные конкурсы являются составной частью корпоративной политики «Почты России» и направлены на мотивацию сотрудников к достижению наивысших производственных результатов и публичному признанию их заслуг и талантов.