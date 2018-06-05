РИАМО - 5 июн. Порядка 280 бригад ГУП «Мосводосток» привлечено для предупреждения скоплений воды на столичных улицах из-за прогнозируемого во вторник дождя, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы предприятия.

«В преддверии обильных осадков к работе привлечено 279 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 370 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации по телефону 8 (495) 657-87-03.

Во вторник в Москве установится облачная прохладная погода, пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов. Ранее горожан также предупредили об усилении порывов ветра до 18 метров в секунду.