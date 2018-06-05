РИАМО – 5 июн. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров сохранил свою должность, передает «Интерфакс».

Такое заявление министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков сделал в кулуарах X IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске 5-6 июня.

«Тяжело отвечать про будущее. Да, он (Александр Жаров - ред.) остается (главой Роскомнадзора – ред.)», – заявил журналистам Носков.

Он также добавил, что все решения по главе РКН будут публиковаться в официальных источниках, отказавшись от более подробных комментариев.

В конце апреля в некоторых СМИ и информационных ресурсах, которые занимаются новостями в IT-сфере, появилась информация о возможной скорой отставке Жарова со своего поста. В последнее время в адрес главы Роскомнадзора звучала критика в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.

Во время этой работы время от времени блокируются сторонние ресурсы и сервисы. О сбоях в работе сообщали пользователи сервисов Google, Amazon, Microsoft, Viber. О проблемах заявили и российские компании, среди которых «Яндекс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».