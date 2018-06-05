РИАМО - 5 июн. Информационная площадка для рестораторов по вопросам размещения летних кафе в Москве заработает 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«Цель консультаций – профилактика нарушений при размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания в Москве. Консультационно-разъяснительная работа для рестораторов будет проводиться постоянно на безвозмездной основе. К участию приглашаются владельцы московских ресторанов, кафе, а также их представители», – говорится в сообщении.

Рестораторам напомнят о существующих требованиях к размещению сезонных кафе, в индивидуальном порядке разъяснят как узаконить летнее кафе и включить в схему размещения, какие документы для этого необходимо собрать, а также проинформируют по вопросам текущей эксплуатации летних веранд. В качестве наглядных пособий разработаны памятки – буклеты и брошюры.

Бесплатные консультации будут проводиться ежедневно, с 11:00 до 15:00 (в пятницу – до 13:00), по адресу: Мясницкий проезд, дом 2/1. Предварительная запись на консультацию обязательна: +7 (495) 957-75-00, доб. 35-770.