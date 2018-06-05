РИАМО – 5 июн. Министерство финансов России в период с 7 июня по 5 июля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 19 миллиардов рублей в день, суммарно ведомство направит на эти цели рекордные 379,7 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2018 года в размере 402,8 миллиарда рублей», – отметили в ведомстве.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 триллиона рублей.