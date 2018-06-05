РИАМО - 5 июн. Два подростка госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести после ДТП в подмосковном Домодедове, сообщил РИАМО во вторник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Четвертого июня на 42-м километре Каширского шоссе 47-летний водитель за рулем FAW при совершении поворота не пропустил следовавшую во встречном направлении автомашину Peugeot под управлением 23-летней жительницы Татарстана. В результате столкновения Peugeot выехала на тротуар и врезалась в находившихся там людей. В результате ДТП три пешехода получили травмы.

«В результате ДТП в Домодедове пострадали три человека. Двое юношей госпитализированы в травматологическое отделение Домодедовской ЦГБ в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один пострадавший был осмотрен медицинскими специалистами и отпущен домой», - сказал Марков.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».