РИАМО - 5 июн. Провал грунта произошел на Нагорной улице в столице, угрозы окружающим нет, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы префектуры Юго-Западного административного округа.

«Пятого июня поступило сообщение о проседании грунта по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3. Городские службы работают на месте. Обстоятельства инцидента выясняются», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы окружающим нет.

По словам сотрудника пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства, проседание грунта произошло в результате размыва почвы. Территория огорожена, ведутся работы.