РИАМО - 5 июн. Пятисекционный жилой дом на территории ЖК «Лесной квартал» построят в подмосковном Дмитрове, объект рассчитан на 462 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилой дом, который возводится в рамках проекта ЖК «Лесной квартал». Объект рассчитан на 462 квартиры, жилой площадью 24,99 тысячи квадратных метров», - сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что, имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать его реализацию.

В сообщении отмечается, что в Московской области функцию по выдаче ЗОС (заключения о соответствии) осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.

Пятисекционный жилой дом на территории жилищного комплекса (корпус №16) будет построен по адресу: город Дмитров, микрорайон Махалина. Продажу жилых помещений в доме будет осуществлять ООО ГК «Березовец».