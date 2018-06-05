РИАМО - 5 июн. Работы по архитектурной отделке столичной станции метро «Беломорская» ведутся без остановки движения по действующему участку Замоскворецкой линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Станция «Беломорская» возводится на действующем участке Замоскворецкой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино». На станции продолжается строительство вестибюля станции, ведется отделка эскалаторных помещений, архитектурная отделка путевой зоны станции. Архитектурные работы осложнены тем, что их приходится выполнять в режиме действующего метрополитена – то есть без остановки движения поездов, ночью в технологические окна», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что решение о строительстве станции было принято после обращения местных жителей к мэру города Сергею Собянину. Пассажиропоток станции, по предварительным оценкам, будет достигать 150 тысяч человек в сутки.

Генеральный директор компании АО «Мосинжпроект» (единый оператор программы развития московского метрополитена) Марс Газизуллин добавил, что в архитектурном решении интерьеров станции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, а также северные пейзажи. Светодиодная инсталляция на потолке кассового вестибюля будет имитировать северное сияние.

«На станции уже уложено порядка 20% гранитного пола, ведется покраска потолка и раскладка трассы освещения. До конца месяца планируется завершить работы по устройству кирпичных перегородок и оштукатуриванию стен станции», – уточнил Газизуллин.