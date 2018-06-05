РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Летние читальные залы открылись в подмосковном Подольске, три основных из них находятся в парках городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Главными площадками летних читальных залов стали городской парк имени Виктора Талалихина в Подольске, парк «Дубрава» на Гривно, и детский парк культуры и отдыха на Весенней в микрорайоне Климовск. Библиотекари подготовили интересные программы для детей и их родителей. Это викторины, литературные путешествия, мастер-классы, активные игры на свежем воздухе. На мероприятиях библиотекари знакомят ребят с книгами, рассказывают о журналах для детей», - говорится в сообщении.

В летних читальных залах сотрудники Центральной библиотечной системы Подольска приглашают детей в библиотеки, раздают флаеры с летним графиком работы библиотек и с афишами самых интересных мероприятий. Летние читальные залы будут работать на протяжении всего лета в хорошую погоду.

Летний читальный зал Центральной библиотеки «Литературный фонтан» открылся на площади Генерала Еремеева возле ДК «Октябрь», 6 июня в 12:00 в нем пройдет Пушкинский день по программе «Сказка каждому нужна». Детям и родителям предложат литературные конкурсы и викторины, мастер-классы. Мероприятие будет проходить каждый вторник с 12:00.