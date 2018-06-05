РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Жители городского округа Люберцы пожаловались на вырубку деревьев в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды».

«Первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева подписала постановление о вырубке 46 деревьев в единственном парке «Наташинские пруды» на северной стороне для того, чтобы трубы-коммуникации тянуть на застройку территории бывшего Вертолетного завода на улице 8 Марта. Неужели нельзя разориться на трассу в обход парка?», – написали жители комментарий под постом на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

По словам сотрудника управления благоустройства муниципалитета Люберец, в связи с ветхостью существующих сетей и проведении работ по их модернизации администрация Люберец выдала постановление АО «Люберецкая Теплосеть» от 10 мая 2018 года «О вырубке зеленых насаждений, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0010101:2332». Участок расположен по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, вблизи дома №6.

«Дополнительно сообщаю, что произрастание и высадка деревьев и кустарников в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается», – пояснил в комментариях сотрудник управления администрации.