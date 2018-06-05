РИАМО - 5 июн. Восемь инвесторов боролись за возможность арендовать объект культурного наследия – доходный дом Горбунова в Преображенском районе Москвы, победителем стало ООО «РОМЭКС», инвестор после восстановления здания перейдет на льготную ставку аренды, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Выявленный объект культурного наследия – доходный дом московского промышленника-старообрядца Г.К. Горбунова 1905 года постройки расположен по адресу: улица Девятая Рота, дом 16. В начале XX века в здании располагалась типография старообрядческой литературы.

«Компания ООО «РОМЭКС» победила с превышением стартовой цены на 140% и итоговой стоимостью годовой аренды 17,9 миллиона рублей. Инвестор сможет прейти на льготную ставку «1 рубль за квадратный метр» после того, как проведет на объекте ремонтно-реставрационные работы», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что всего за объект боролись восемь претендентов.

На все виды ремонтно-реставрационных работ отводится не более пяти лет. Срок аренды составляет 49 лет.

«Столь высокий интерес к доходному дому московского промышленника-старообрядца Горбунова в Преображенском районе не случаен и даже вполне закономерен. На рынке недвижимости столицы с высокой конкуренцией сегодня достаточно остро ощущается недостаток небольших домов, расположенных либо в центре Москвы, либо в сложившихся районах, рядом с метро», – отметила директор департамента консалтинга Savills Александра Синилова.

Как напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, программа льготной аренды способствует сохранению исторических зданий.

«Программа выгодна не только для инвесторов, но и для города. Правительство Москвы стимулирует восстановление исторических зданий, получая действующий отреставрированный объект культурного наследия», - подчеркнул Ефимов.