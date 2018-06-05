РИАМО - 5 июн. Злоумышленники отобрали автомобиль у индивидуального предпринимателя на Амурской улице в столице, создав аварийную обстановку, ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 29 мая в УВД обратился индивидуальный предприниматель по факту разбойного нападения.

«Установлено, что 28 мая 2018 года в 20:20 по адресу: Москва, улица Амурская, дом 2, двое неизвестных, следовавших в автомобиле Hummer, <…> создали аварийную ситуацию на проезжей части с автомобилем Honda Odyssey, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, предпринимателю, высадили его из указанной автомашины, завладели ей и на ней скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ущерб составил около 300 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.