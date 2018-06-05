РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Сотрудники министерства энергетики Московской области 8 июня проведут прием граждан в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В пятницу, 8 июня, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием проведут уполномоченные сотрудники министерства энергетики Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4 (1 этаж, со стороны концертного зала) с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.