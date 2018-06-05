РИАМО - 5 июн. В Адресной инвестиционной программе предусмотрено более 8 миллиардов рублей на строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, работы начнут до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В конце прошлого года были проведены торговые процедуры на определение проектной организации, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. К строительству планируем приступить до конца года», - сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Планируется строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 километра дорог, включая участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, реконструкция улиц — Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-ой Силикатный проезд.

В том числе будут построено четыре эстакады, суммарной протяженностью 0,84 километра: эстакада съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд; эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной; эстакада съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную; эстакада съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Кроме этого планируется строительство двух подземных пешеходных переходов, и устройство дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу в кратчайшие сроки подготовить площадки для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Департаменту строительства Москвы в АИП предусмотрены средства на проектирование объекта, освобождение территории, перекладку инженерных коммуникаций и подключение к инженерным сетям дорожных объектов», - добавил Бочкарев.

По его словам, строительство и реконструкцию самой магистрали планируется провести с привлечением средств инвесторов. Новая развязка обеспечит выезд автотранспорта с Северного дублера на прилегающие участки улично-дорожной сети.