РИАМО - 5 июн. Операторы системы-112 Подмосковья за год приняли порядка 190 тысяч СМС-сообщений, в среднем в систему поступает порядка 11 тысяч обращений в месяц, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С момента внедрения функции приема вызовов посредством смс-сообщений операторами подмосковной системы-112 принято и обработано почти 190 тысяч вызовов. Функция приема смс-вызовов в системе-112 Московской области была внедрена летом прошлого года», - сказал Пестов.

Московская область стала первым регионом России, на территории которой реализована возможность вызова экстренных служб с помощью СМС. Воспользоваться данной функцией на территории региона могут абоненты всех федеральных мобильных операторов.

Для вызова экстренных служб на территории Подмосковья теперь достаточно просто направить СМС на номер «112». Сообщение примут операторы центров обработки вызовов системы-112, затем информация будет перенаправлена в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя. При необходимости оператор системы-112 перезвонит или напишет ответное сообщение заявителю и уточнит информацию для организации реагирования.

В среднем ежемесячно в систему-112 Московской области поступает более 11 тысяч обращений по СМС. По статистике, чаще всего посредством СМС-сообщений пользователи вызывают полицию и скорую помощь. Данная функция удобна, в том числе, и для людей с нарушением слуха и речи.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращается время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС и оперативно оказывается помощь пострадавшим.