РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. На Носовихинском шоссе в Балашихе установили палатку оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций для размещения временного дополнительного поста ГИБДД, сообщила старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Алевтина Кудинова.

«Палатка оперативного штаба по ликвидации ЧС была установлена на Носовихинском шоссе для размещения там временного дополнительного поста ГИБДД. До начала чемпионата мира по футболу инспекторы ГИБДД будут останавливать пассажирские автобусы и предупреждать водителей о том, что автобусам, не оборудованным системой ГЛОНАСС, во время чемпионата будет запрещен въезд в столицу», - сказала Кудинова.

По ее словам, во время самого чемпионата инспекторы ГИБДД будут контролировать, чтобы пассажирские автобусы, не отвечающие требованиям, не проезжали в Москву.

Временный пост будет работать до конца чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».