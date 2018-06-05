РИАМО - 5 июн. Для работы в городских пресс-центрах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РФ аккредитовались около 9 тысяч журналистов, из них 3,5 тысячи российских, сообщила журналистам во вторник руководитель городских пресс-центров Ольга Колева.

В Доме Союзов в Москве во вторник состоялось официальное открытие городского пресс-центра чемпионата мира по футболу.

«На данный момент у нас очень активно ведется аккредитация. Сейчас заявлено порядка 9 тысяч журналистов, которые хотят посетить пресс-центр, из них 3,5 тысячи - это российские журналисты», - сказала Колева.

Она отметила, что в пресс-центре созданы все необходимые условия, чтобы сотрудникам СМИ было комфортно работать.

«У нас сквозная аккредитация. Журналист, проходя аккредитацию, показывает, что он хочет посетить тот или иной город, или он хочет посетить все города. Поскольку наша аккредитация дает возможность посетить все города, поэтому это общая цифра по всем городам», - уточнила Колева РИАМО.

Она также добавила, что с 13 июня аналогичные пресс-центры будут открыты еще в десяти городах России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу.

«Мы планируем совместить все наши одиннадцать пресс-точек посредством видеомостов. У нас будет возможность проводить брифинги с возможностью дать журналистам задать вопрос из любой точки», - отметила Колева.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».