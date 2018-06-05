РИАМО - 5 июн. Гости «Аптекарского огорода» в Москве с 6 по 28 июня смогут побывать на одной из крупнейших выставок пионов и ирисов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«С 6 по 28 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет красочное, ароматное и беспрецедентное по масштабам мероприятие — III ежегодный «Месяц пионов и ирисов», - говорится в сообщении.

Экспозиция одной из крупнейших в России выставок пионов и ирисов будет постоянно обновляться — на ней представят свыше 200 сортов ирисов и более 300 сортов пионов раннего, среднего и позднего сроков цветения, которые будут плавно друг друга сменять.

В пионовой программе — уникальные сорта желтых травянистых пионов, роскошные сорта молочноцветковых пионов, белые ИТО-гибриды и многое другое. Пионы — одни из самых модных и популярных декоративных растений в России.

Помимо пионов на выставке будут представлены среднерослые бородатые ирисы группы «Интермедиа» и высокие бородатые ирисы. Цветоводы уделяют большое внимание сортоиспытанию новинок мировой селекции в условиях Подмосковья, поэтому гости увидят, как наиболее устойчивые и хорошо зарекомендовавшие себя сорта, так и новинки селекции, демонстрирующие модные тенденции в мире ирисов.

Посетители «Месяца пионов и ирисов» смогут сравнить представленные сорта по декоративности, выбрать понравившиеся, получить профессиональные консультации по подбору устойчивых сортов, рекомендуемых для Подмосковья, а также по выращиванию и использованию растений в дизайне сада.