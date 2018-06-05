РИАМО - 5 июн. Участники первой отраслевой конференции «Транспортная безопасность водного транспорта», которая состоится в Московской государственной академии водного транспорта 6 июня, обсудят совершенствования законодательства и госрегулирования в этой сфере, а также ознакомятся с инновационными технологиями в области обеспечения безопасности на транспорте, сообщается на сайте журнала «Транспортная безопасность и технологии».

«Шестого июня 2018 года в Москве состоится первая отраслевая конференция «Транспортная безопасность водного транспорта». Формат мероприятия включает в себя конгрессную и выставочную части. На экспозиции конференции ведущие отечественные разработчики представят инновационные технологии в области обеспечения транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

По оценке организаторов, в мероприятии примут участие порядка 350 делегатов. Результатом конференции станет резолюция, которая будет направлена в органы власти для совершенствования законодательства и государственного регулирования в области транспортной безопасности.

Конференция проводится по инициативе комитета Госдумы по транспорту и строительству и Федерального агентства морского и речного транспорта. Мероприятие пройдет при поддержке министерства транспорта РФ, Генпрокуратуры РФ, министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, фонда «Транспортная безопасность, ФБУ «Служба морской безопасности», профильных ассоциаций, субъектов транспортной инфраструктуры водного транспорта, СМИ.