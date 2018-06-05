РИАМО - 5 июн. В Москве в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 работают порядка 200 волонтеров, сообщила РИАМО во вторник руководитель городских пресс-центров Ольга Колева.

В Доме Союзов в Москве во вторник состоялось официальное открытие городского пресс-центра чемпионата мира по футболу.

«В этом смысле Москва впереди всех. Здесь работает порядка 200 волонтеров. Мы рассчитываем на достаточно долгосрочный период работы, сейчас режим работы у нас с 10 до 19 часов. Как только начнется чемпионат, время работы будет увеличено. Мы будем готовы работать до последнего журналиста, которому понадобятся наши сервисы», - сказала Колева.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».