РИАМО - 5 июн. В почтовых посылках в Москве за последнюю неделю мая обнаружили около десятка единиц оружия и боеприпасов, среди пересылаемых предметов были, в том числе, муляжи гранат и мачете, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«За последнюю неделю мая специалисты московского департамента безопасности «Почты России» при проверке почтовых отправлений с помощью рентгеновского оборудования выявили несколько посылок с вложениями, конструктивно схожими с гранатами, холодным и гладкоствольным оружием», - отмечается в сообщении.

Так, в посылке, адресованной получателю в Петропавловске-Камчатском, находился нож-мачете. Также в почтовых отправлениях обнаружены три муляжа гранат. Большинство отправлений пересылались внутри страны и предназначались для жителей различных регионов России.

«Все подозрительные почтовые отправления проходят дополнительный досмотр в присутствии представителей правоохранительных органов. В случае подтверждения незаконности вложения посылки передаются сотрудникам правоохранительных органов для проведения установленных процедур», - добавляется в сообщении.

Служба безопасности «Почты России» в постоянном режиме в рамках действующего законодательства осуществляет проверку содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.

Обнаружение подозрительных предметов в почтовых отправлениях не сказывается на процессе обработки и доставки основного потока почтовых отправлений.