РИАМО - 5 июн. В связи с празднованием Дня России в Москве с 7 июня будет ограничено движение по нескольким улицам в центре города, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия и ограничения движения в связи с празднованием Дня России. Участок 1: Малый Гнездиковский переулок, Леонтьевский переулок, Глинищевский переулок, Тверской проезд, Газетный переулок, Никитский переулок, Брюсов переулок. Период: с 00:01 7 июня до 00:01 10 июня. Будет перекрыта одна полоса движения», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 и до 13 июня будет полностью перекрыто движение на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, Моховая улица от Тверской улицы до Большой Никитской улицы, улица Охотный Ряд. 9-го июня на этих участках будет работать одна полоса.

День России — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.