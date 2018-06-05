РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. Мужчина погиб под колесами электрички на станции «Подлипки Дачные» в подмосковном Королеве, он пытался залезть на платформу, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Несчастный случай произошел во вторник около 11:00.

«Я шла по переходу, увидела лежащего человека рядом с путями, полностью накрытого пленкой. Люди говорят, что мужчина пытался залезть на платформу, но не успел, попал под электричку», – сказала очевидец.

По данным королевской городской больницы, 45-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.